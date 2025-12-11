Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erster Einsatztag bei Europa League-Begegnung VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv: Polizei Stuttgart zieht positive Zwischenbilanz

Das Polizeipräsidium Stuttgart zieht nach dem ersten Einsatztag anlässlich der Europa League-Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv eine positive Zwischenbilanz. Über Tausend Polizistinnen und Polizisten waren am Mittwoch (10.12.2025) vor allem im Innenstadtbereich im Einsatz. Zur Unterstützung und Aufklärung des Einsatzgeschehens aus der Luft waren neben Polizeihubschraubern auch Polizeidrohnen im Einsatz. Der Fokus der Einsatzmaßnahmen lag dabei auf dem Schutz des Weihnachtsmarktes sowie der Betreuung der Versammlungslagen. An einer propalästinensischen Versammlung am Rothebühlplatz nahmen rund 100 Personen teil. Am Rande dieser Versammlung nahmen Polizeibeamte einen 30 Jahre alten Mann vorläufig fest, dem vorgeworfen wird, in der Königstraße antisemitische Parolen gegrölt zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen. Ein 47-jähriger Tatverdächtiger soll Teilnehmer der propalästinensischen Versammlung beleidigt haben. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten beide Männer wieder auf freien Fuß. Polizeiführer Carsten Höfler ist nach Ende des ersten Einsatztages zufrieden: "Die erste Halbzeit des Einsatzes ist gespielt - wir haben nichts zugelassen und gehen mit einem störungsfreien Spielstand in die Pause. Das ist auch für den morgigen Einsatztag unser Anspruch."

