PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erster Einsatztag bei Europa League-Begegnung VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv: Polizei Stuttgart zieht positive Zwischenbilanz

Stuttgart (ots)

Das Polizeipräsidium Stuttgart zieht nach dem ersten Einsatztag anlässlich der Europa League-Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv eine positive Zwischenbilanz. Über Tausend Polizistinnen und Polizisten waren am Mittwoch (10.12.2025) vor allem im Innenstadtbereich im Einsatz. Zur Unterstützung und Aufklärung des Einsatzgeschehens aus der Luft waren neben Polizeihubschraubern auch Polizeidrohnen im Einsatz. Der Fokus der Einsatzmaßnahmen lag dabei auf dem Schutz des Weihnachtsmarktes sowie der Betreuung der Versammlungslagen. An einer propalästinensischen Versammlung am Rothebühlplatz nahmen rund 100 Personen teil. Am Rande dieser Versammlung nahmen Polizeibeamte einen 30 Jahre alten Mann vorläufig fest, dem vorgeworfen wird, in der Königstraße antisemitische Parolen gegrölt zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen. Ein 47-jähriger Tatverdächtiger soll Teilnehmer der propalästinensischen Versammlung beleidigt haben. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten beide Männer wieder auf freien Fuß. Polizeiführer Carsten Höfler ist nach Ende des ersten Einsatztages zufrieden: "Die erste Halbzeit des Einsatzes ist gespielt - wir haben nichts zugelassen und gehen mit einem störungsfreien Spielstand in die Pause. Das ist auch für den morgigen Einsatztag unser Anspruch."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:42

    POL-S: Gebäude in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache sind in der Nacht zum Mittwoch (10.12.2025) mehrere Mülleimer, Fahrzeuge sowie die Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Gerberstraße in Brand geraten. Zeugen entdeckten den Brand gegen 02.00 Uhr und wählten den Notruf. Eine Wohnung des Mehrfamilienhauses ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere 100.000 Euro. Die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:10

    POL-S: Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und verstorben

    Stuttgart- Süd (ots) - Ein 83 Jahre alter Mann ist am 21.11.2025 in der Straße Alte Weinsteige von der Fahrbahn abgekommen und am Montag (08.12.2025) seinen Verletzungen erlegen. (Siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 22.11.2025 unter https://t1p.de/pznya). Der Mann fuhr am 21.11.2025 in der Straße Alte Weinsteige und kam auf Höhe der Hausnummer 40 aus bislang nicht abschließend geklärter ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:06

    POL-S: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

    Stuttgart- Süd (ots) - Eine 45 Jahre alte Fußgängerin hat sich am Dienstag (09.12.2025) schwere Verletzungen zugezogen. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Lieferwagens fuhr gegen 15.35 Uhr in der Möhringer Straße Richtung Böblinger Straße. Er bog rechts in die Ulmenstraße ab und übersah mutmaßlich die 45-Jährige, die gerade die Ulmenstraße überquerte. Der Lieferwagen erfasste die Frau, die sich schwere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren