POL-BN: 42-Jähriger in Gewahrsam genommen - Polizeieinsatz wegen verdächtiger Person in Bonn-Castell

Bonn (ots) - In der Nacht zu Freitag (28.03.2025) entwendeten unbekannte Täter zwei Mercedes-Benz der Typen AMG GLE (schwarz) und CLA (weiß) in Geislar. Die beiden Pkw mit Bonner Kfz-Kennzeichen waren zuvor in der Straße Schnufertsberg sowie in der Oberdorfstraße geparkt. Die Autodiebe nutzten nach bisherigen Feststellungen den Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 07:15 ...

