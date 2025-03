FW Frechen: Freiwillige Feuerwehr Frechen und DLRG Frechen: Erfolgreicher Einsatz beim Karneval 2025

Feuerwehr Frechen

Frechen, [04.03.2025] - Auch in diesem Jahr begleiteten die Freiwillige Feuerwehr Frechen und die DLRG Frechen gemeinsam den Straßenkarneval in Frechen und sorgten für die Sicherheit der Teilnehmenden und Besucher. Über die gesamten Karnevalstage hinweg waren die Einsatzkräfte beider Organisationen im Einsatz, um die Veranstaltungen abzusichern. Der Startschuss fiel am Karnevalssamstag in Königsdorf. Dort standen die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Frechen mit drei Einsatzfahrzeugen am Zugrand bereit, bevor sie weiter nach Bachem fuhren. In Bachem übernahm der Einsatzleitwagen eine besondere Rolle und fuhr gemeinsam mit der Bürgermeisterin an der Spitze des Zuges. Zusätzlich sorgten Kräfte der Hauptamtlichen Wache sowie des Löschzugs Frechen für die Sicherheit entlang der Strecke. Am großen Karnevalssonntag waren Feuerwehr und DLRG ebenfalls stark vertreten. Während die Feuerwehrkräfte den Zug begleiteten und ihre Fahrzeuge strategisch positionierten, um im Notfall schnell eingreifen zu können, übernahm die DLRG Frechen mit 22 Einsatzkräften den Sanitätsdienst. Die Feuerwehr war an diesem Tag mit insgesamt 27 Einsatzkräften im Einsatz. Die Helfer standen sowohl für die Zugteilnehmenden als auch für die Jecken am Straßenrand bereit. Nach einem gemeinsamen Frühstück und der Einsatzbesprechung in der DLRG-Geschäftsstelle wurde eine Unfallhilfsstelle neben der VHS Frechen aufgebaut. Zusätzlich patrouillierten mehrere Trupps im Stadtgebiet, um schnell auf Notfälle reagieren zu können. Die Einsatzkoordination erfolgte durch die Führungstrupps in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem Sicherheitsdienst und der Kreisleitstelle. Insgesamt wurden zehn Hilfeleistungen erbracht, darunter zwei mit Rettungswagen-Unterstützung. Das Karnevalswochenende fand seinen Abschluss am Rosenmontag in Habbelrath. Der dortige Löschzug übernahm die Zugbegleitung und sorgte für einen sicheren Ablauf des Umzugs. Gleichzeitig war die DLRG Frechen auch hier präsent und fuhr mit einem eigenen Einsatzwagen im Zug mit, während sie ihre beliebten Badeenten an die Jecken verteilte. Das Festkomitee Frechener Karneval, vertreten durch Zugleiter Erich Braun, zog ein positives Fazit: "Der DLRG und der Feuerwehr danken wir für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit und die heute geleistete Arbeit. Wir freuen uns auf die nächste Session und die Arbeit für die Frechener Karnevalisten." Auch die Frechener Bürgermeisterin Susanne Stupp lobte den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer: "Bereits zum dritten Mal ist die Ortsgruppe der DLRG in Frechen bei den Karnevalsumzügen als Sanitätsdienst aktiv und begründet damit eine Tradition. Während andere Menschen sorgenlos feiern, kümmern sich diese Ehrenamtler um verletzte und hilfsbedürftige Personen und gewährleisten die notwendige Sicherheit, damit der Straßenkarneval gelingen kann. Ich hoffe, dass daraus eine dauerhafte Tradition wird." Die DLRG und die Feuerwehr Frechen ziehen ein gemeinsames, sehr positives Fazit des Karnevalseinsatzes. Trotz des guten Wetters mussten nur wenige Einsätze durchgeführt werden, die auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen waren. Insgesamt war es ein sicheres und fröhliches Karnevalswochenende für alle Beteiligten.

