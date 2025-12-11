PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (10.12.2025) an der Hallstraße vor einer 53 Jahre alten Frau sein Glied entblößt. Die Frau parkte ihr Fahrzeug gegen 20.05 Uhr auf Höhe der Hausnummer 41, als der Unbekannte an die Fahrertür herantrat und sie ansprach. Hierbei öffnete er seine Hose, entblößte sein Glied und wedelte damit umher. Anschließend entfernte er sich über die Rosenaustraße in Richtung Neckar. Der Unbekannte war zirka 40 bis 50 Jahre alt und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte kurze Haare und einen kurzen, schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

