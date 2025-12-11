POL-S: Mehrere Außenspiegel gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (10.12.2025) an der Hallstraße vor einer 53 Jahre alten Frau sein Glied entblößt. Die Frau parkte ihr Fahrzeug gegen 20.05 Uhr auf Höhe der Hausnummer 41, als der Unbekannte an die Fahrertür herantrat und sie ansprach. Hierbei öffnete er seine Hose, entblößte sein Glied und wedelte damit umher. Anschließend entfernte er sich über die ...

mehr