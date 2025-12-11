PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Mehrere Außenspiegel gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (09.12.2025) oder Mittwoch (10.12.2025) in Zuffenhausen mehrere Außenspiegel gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 19.30 Uhr und 07.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise die Außenspiegel von vier Autos, die im Bereich der Zabergäustraße, Lauffener Straße und Hohenhaslacher Straße am Straßenrand parkten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

