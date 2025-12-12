Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Hauswand gefahren - 82-Jährige leicht verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 82 Jahre alte Frau hat sich am Donnerstag (11.12.2025) bei einem Verkehrsunfall am Berliner Platz leichte Verletzungen zugezogen. Ersten Ermittlungen zufolge kam die Seniorin gegen 22.00 Uhr aufgrund einer medizinischen Ursache auf das Gaspedal und fuhr mit ihrem Mercedes auf einen Fiat eines 54-jährigen Fahrers auf, welcher vor ihr an der Ampel wartete. Anschließend fuhr sie mutmaßlich gegen drei Betonpoller, eine Litfaßsäule und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell