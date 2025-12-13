Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto und Krankentransportwagen stoßen zusammen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von zirka 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend (12.12.2025) auf der König-Karls-Brücke. Ein Krankentransportwagen, der ohne Patienten unterwegs war, befand sich gegen 23.15 Uhr auf einer Fahrt ohne Sondersignal von Bad Cannstatt kommend in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Neckartalstraße wechselte ein 32-jähriger Fahrer eines Toyotas den Fahrstreifen und übersah hierbei offenbar den Krankentransportwagen. Bei der Kollision erlitt der 19-jährige Fahrer des Rettungswagens leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell