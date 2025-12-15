Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag (14.12.2025) in der Ludwigsburger Straße ereignet hat, ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein 50 Jahre alter Hyundai-Fahrer war gegen 12.30 Uhr in der Ludwigsburger Straße Richtung Pragsattel unterwegs. An der Kreuzung zur Frankenstraße wendete er offenbar verbotswidrig und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U15 zusammen, die in Richtung Ruhbank unterwegs war. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, die Stadtbahnstrecke war für zwei Stunden gesperrt.

