POL-S: Brand in Wohnung ausgebrochen
Stuttgart-Münster (ots)
Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ist am Sonntagabend (14.12.2025) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nagoldstraße ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.00 Uhr den Brand und verständigte die Rettungskräfte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
