PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Jugendgruppe angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Eine Gruppe Unbekannter hat am Montagnachmittag (15.12.2025) in der Engelbergstraße zwei 18 und 19 Jahre alte Männer angegriffen und ausgeraubt. Die beiden Männer waren gegen 16.50 Uhr im Bereich der Gemeinschaftsschule unterwegs, als sie von einer größeren Personengruppe angegriffen, geschlagen und getreten wurden. Die Männer raubten außerdem Handy, eine Sportjacke, Schmuck und eine kleine Menge Bargeld, bevor den beiden 18- und 19-Jährigen die Flucht gelang. Die Täter waren allesamt dunkel gekleidet, 20 bis 30 Jahre alt und hatten teilweise eine dunkle Hautfarbe. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass offenbar ein 15-Jähriger ebenfalls von einer großen Personengruppe in unmittelbarer Nähe angegriffen und verletzt worden war. Inwieweit die Fälle zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:35

    POL-S: Brand in Wohnung ausgebrochen

    Stuttgart-Münster (ots) - Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ist am Sonntagabend (14.12.2025) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nagoldstraße ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.00 Uhr den Brand und verständigte die Rettungskräfte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:20

    POL-S: 15-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagabend (12.12.2025) ein 15 Jahre altes Mädchen im Bereich des Schillerplatzes sexuell belästigt. Das Mädchen war gegen 20.00 Uhr mit ihrer Familie auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, als sich der Unbekannte näherte und ihr an den Po fasste. Anschließend flüchtete er unerkannt. Er war etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und zirka 40 Jahre alt. Er trug eine ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:17

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (12.12.2025-14.12.2025) in Wohnungen und Häuser an der Grimmstraße, an der Wolframstraße, am Wildrosenweg, an der Ziegelbrennerstraße und an der Goppeltstraße eingebrochen. Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, um in die Gebäude zu gelangen. Sie stahlen Schmuck, Bargeld oder andere Wertgegenstände von bislang unbekanntem Wert. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren