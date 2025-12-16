Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Jugendgruppe angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Eine Gruppe Unbekannter hat am Montagnachmittag (15.12.2025) in der Engelbergstraße zwei 18 und 19 Jahre alte Männer angegriffen und ausgeraubt. Die beiden Männer waren gegen 16.50 Uhr im Bereich der Gemeinschaftsschule unterwegs, als sie von einer größeren Personengruppe angegriffen, geschlagen und getreten wurden. Die Männer raubten außerdem Handy, eine Sportjacke, Schmuck und eine kleine Menge Bargeld, bevor den beiden 18- und 19-Jährigen die Flucht gelang. Die Täter waren allesamt dunkel gekleidet, 20 bis 30 Jahre alt und hatten teilweise eine dunkle Hautfarbe. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass offenbar ein 15-Jähriger ebenfalls von einer großen Personengruppe in unmittelbarer Nähe angegriffen und verletzt worden war. Inwieweit die Fälle zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell