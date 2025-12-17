PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (15.12.2025) in der Mercedesstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr zwischen 07.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Mercedesstraße Richtung König-Karls-Brücke. Auf Höhe der Hausnummer 109 stieß er gegen einen schwarzen Mercedes, welcher am Straßenrand parkte. Dieser wurde auf einen weiteren parkenden, silbernen Mercedes geschoben. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

