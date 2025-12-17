PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Viele Verstöße bei Gaststätten-Kontrollen

Stuttgart-Mitte (ots)

Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart haben am Dienstagabend (16.12.2025) Gaststätten-Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 17.00 Uhr und 01.00 Uhr insgesamt 28 Gaststätten und 65 Personen und stellten bei 25 Gaststätten mehrere Verstöße gegen gewerbe-, gaststätten- oder spielrechtliche Vorschriften fest. Weiter noch wurden sechs Verstöße nach dem Jugendschutzgesetz sowie zahlreiche Verstöße nach dem Eichgesetz festgestellt. Die Beamten beschlagnahmten unter Anderem mehrere Spielautomaten sowie E-Zigaretten aufgrund von fehlenden Steuerzeichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 13:02

    POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (15.12.2025) in der Mercedesstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr zwischen 07.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Mercedesstraße Richtung König-Karls-Brücke. Auf Höhe der Hausnummer 109 stieß er gegen einen schwarzen Mercedes, welcher am Straßenrand parkte. Dieser wurde auf einen weiteren parkenden, silbernen ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 16:06

    POL-S: Carsten Höfler wird neuer Landespolizeidirektor

    Stuttgart (ots) - Anbei eine Pressemitteilung des Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen: https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/carsten-hoefler-wird-neuer-landespolizeidirektor Rückfragen bitte an: Pressestelle des Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Telefon: +49 711 231-3030 (oder +49 711 231-4) E-Mail: ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:56

    POL-S: Von Jugendgruppe angegriffen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Eine Gruppe Unbekannter hat am Montagnachmittag (15.12.2025) in der Engelbergstraße zwei 18 und 19 Jahre alte Männer angegriffen und ausgeraubt. Die beiden Männer waren gegen 16.50 Uhr im Bereich der Gemeinschaftsschule unterwegs, als sie von einer größeren Personengruppe angegriffen, geschlagen und getreten wurden. Die Männer raubten außerdem Handy, eine Sportjacke, Schmuck und eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren