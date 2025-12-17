Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Viele Verstöße bei Gaststätten-Kontrollen

Stuttgart-Mitte (ots)

Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart haben am Dienstagabend (16.12.2025) Gaststätten-Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 17.00 Uhr und 01.00 Uhr insgesamt 28 Gaststätten und 65 Personen und stellten bei 25 Gaststätten mehrere Verstöße gegen gewerbe-, gaststätten- oder spielrechtliche Vorschriften fest. Weiter noch wurden sechs Verstöße nach dem Jugendschutzgesetz sowie zahlreiche Verstöße nach dem Eichgesetz festgestellt. Die Beamten beschlagnahmten unter Anderem mehrere Spielautomaten sowie E-Zigaretten aufgrund von fehlenden Steuerzeichen.

