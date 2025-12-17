PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (16.12.2025) einen 18-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, am Arnulf-Klett-Platz mit Haschisch gehandelt zu haben. Ein ziviler Polizeibeamter hielt sich gegen 15.30 Uhr im dortigen Bereich auf und beobachtete, wie der 18-Jährige einem 24 Jahre alten mutmaßlichen Käufer offenbar Haschisch übergab. Daraufhin kontrollierten Polizeibeamte den Heranwachsenden. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fanden die Beamten 55 Euro und zirka 3,86 Gramm Haschisch. Bei einer anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem 24-Jährigen rund 0,7 Gramm Haschisch. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 18-Jährige mit lybischer Staatsangehörigkeit wurde am Mittwoch (17.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 14:41

    POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht von Dienstag (16.12.2025) auf Mittwoch (17.12.2025) einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Esslinger Straße ein Tablet gestohlen zu haben. Ein 27-jähriger Angestellter eines Schnellimbisses fiel gegen 23.50 Uhr der Verlust des Tablets auf und sprach den 42-jährigen an. Daraufhin ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:05

    POL-S: Viele Verstöße bei Gaststätten-Kontrollen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart haben am Dienstagabend (16.12.2025) Gaststätten-Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 17.00 Uhr und 01.00 Uhr insgesamt 28 Gaststätten und 65 Personen und stellten bei 25 Gaststätten mehrere Verstöße gegen gewerbe-, gaststätten- oder spielrechtliche Vorschriften fest. Weiter noch wurden sechs Verstöße nach dem ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:02

    POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (15.12.2025) in der Mercedesstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr zwischen 07.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Mercedesstraße Richtung König-Karls-Brücke. Auf Höhe der Hausnummer 109 stieß er gegen einen schwarzen Mercedes, welcher am Straßenrand parkte. Dieser wurde auf einen weiteren parkenden, silbernen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren