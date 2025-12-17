Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (16.12.2025) einen 18-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, am Arnulf-Klett-Platz mit Haschisch gehandelt zu haben. Ein ziviler Polizeibeamter hielt sich gegen 15.30 Uhr im dortigen Bereich auf und beobachtete, wie der 18-Jährige einem 24 Jahre alten mutmaßlichen Käufer offenbar Haschisch übergab. Daraufhin kontrollierten Polizeibeamte den Heranwachsenden. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fanden die Beamten 55 Euro und zirka 3,86 Gramm Haschisch. Bei einer anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem 24-Jährigen rund 0,7 Gramm Haschisch. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 18-Jährige mit lybischer Staatsangehörigkeit wurde am Mittwoch (17.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell