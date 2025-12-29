Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in der Gottmadinger Straße - Unbekannter durchwühlt Wohnhaus (24./28.12.2025)

Hilzingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagvormittag ist es in der Gottmadinger Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt und durchsuchte und durchwühlte anschließend sämtliche Räume. Ob er dabei etwas entwendete, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Gottmadinger Straße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

