Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Graffitis am Bahnhof ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag am Bahnhof in Kirchweyhe diverse Grafftis geschmiert.

In der Zeit zwischen 21.00 Uhr am Sonntag und 05.40 Uhr am Montagmorgen wurden Teile des Vorplatzes, der Tunnel zu den Gleisen und der Bahnsteig mit mehreren Graffitis beschmiert. Der angerichtete Schaden lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell