Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Hindelwangen, Lkr. Konstanz) Unbekannte sprengen Baustellentoilette - Polizei bittet um Hinweise (26.12.2025)

Stockach, Hindelwangen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung, zu der es in der Nacht auf Freitag in der Berlingerstraße gekommen ist. Gegen 1 Uhr verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem mit Bauzäunen umgebenen Grundstück. Dort sprengten sie eine mobile Baustellentoilette, vermutlich mittels Böller. Durch die Wucht der Explosion lösten sich die Seitenwände und das Dach des Dixi-Klos.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Täter nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

