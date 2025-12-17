Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B410 kurz vor Dasburg

Dasburg (ots)

Am 15.12.2025 gegen 09:30 Uhr kann auf der B410 Gemarkung Dasburg, ein Unfallschaden an der dortigen Schutzplanke festgestellt werden.

Diese wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 EUR. Die Unfallstelle befindet sich unmittelbar vor der Ortstafel Dasburg von Luxemburg kommend.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell