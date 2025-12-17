PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B410 kurz vor Dasburg

Dasburg (ots)

Am 15.12.2025 gegen 09:30 Uhr kann auf der B410 Gemarkung Dasburg, ein Unfallschaden an der dortigen Schutzplanke festgestellt werden.

Diese wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 EUR. Die Unfallstelle befindet sich unmittelbar vor der Ortstafel Dasburg von Luxemburg kommend.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

  • 17.12.2025 – 06:49

    POL-PDWIL: Diebstahl aus Lagerhalle

    Hetzerath (ots) - Am 16.12.2025 gegen 21:10 Uhr bemerkte der Inhaber einer Lagerhalle einen aktuellen Diebstahlsversuch von unbekannten Tätern in jener Halle im Bereich "Engelshof" an der K39 zwischen Naurath und Hetzerath. Als die Täter ihn bemerkten, flüchteten diese fluchtartig, stiegen in ein wartendes Fahrzeug ein und entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert ...

  • 17.12.2025 – 06:48

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Plein (ots) - Am 16.12.2025 gegen 19:32 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlich Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die K 22 von Greimerath kommend in Richtung Plein. Als plötzlich und unerwartet ein Reh die Fahrbahn kreuzte, versuchte der Fahrzeugführer durch Ausweichen, eine Kollision zu verhindern. Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Sein 22-jähriger ...

  • 17.12.2025 – 06:47

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 16.12.2025 gegen 12:47 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße "Am kleinen Rotenberg" in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel Corsa mit WIL-Kennzeichen. An dem Opel entstanden erhebliche Beschädigungen an der Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

