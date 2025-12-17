PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Lagerhalle

Hetzerath (ots)

Am 16.12.2025 gegen 21:10 Uhr bemerkte der Inhaber einer Lagerhalle einen aktuellen Diebstahlsversuch von unbekannten Tätern in jener Halle im Bereich "Engelshof" an der K39 zwischen Naurath und Hetzerath.

Als die Täter ihn bemerkten, flüchteten diese fluchtartig, stiegen in ein wartendes Fahrzeug ein und entfernten sich von der Tatörtlichkeit.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden. Umgehend wurden Fahndungsmaßnahmen durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung umliegender Dienststellen durchgeführt.

Die beiden flüchtenden, vermutlich männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, Basecap oder Mütze auf dem Kopf.

Die beiden Personen stiegen in einen Personenkraftwagen ein, welcher wie folgt beschrieben werden konnte: schwarzer Mercedes-Benz (Limousine) mit gelbem Kennzeichen. Die Personen fuhren mit ihrem Fahrzeug von der Tatörtlichkeit über die K39 weg in Richtung Naurath.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 06:48

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Plein (ots) - Am 16.12.2025 gegen 19:32 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlich Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die K 22 von Greimerath kommend in Richtung Plein. Als plötzlich und unerwartet ein Reh die Fahrbahn kreuzte, versuchte der Fahrzeugführer durch Ausweichen, eine Kollision zu verhindern. Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Sein 22-jähriger ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 06:47

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 16.12.2025 gegen 12:47 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße "Am kleinen Rotenberg" in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel Corsa mit WIL-Kennzeichen. An dem Opel entstanden erhebliche Beschädigungen an der Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 00:52

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall B53 zwischen Zell und Bullayer Brücke

    Zell (Mosel) (ots) - Am 15.12.2025, um 17:30 Uhr, kam es auf der B53, im Einmündungsbereich zur neuen Barlauffahrt, zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte von der Barlauffahrt nach links in Richtung Alf/Bullay abzubiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand unterschätzte sie den Abstand des herannahenden 23-jährigen Fahrzeugführer aus Richtung Zell und es kam zur Kollision im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren