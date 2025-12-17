Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Plein (ots)

Am 16.12.2025 gegen 19:32 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlich Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die K 22 von Greimerath kommend in Richtung Plein.

Als plötzlich und unerwartet ein Reh die Fahrbahn kreuzte, versuchte der Fahrzeugführer durch Ausweichen, eine Kollision zu verhindern.

Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Sein 22-jähriger Beifahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieses musste abgeschleppt werden.

