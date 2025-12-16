PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in Mittelstrimmig - Polizei bittet um Hinweise

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, kam es gegen Mittag in der Hauptstraße in 56858 Mittelstrimmig zu einem Brand an einem Bauernhaus. Betroffen war ein Anbau des Gebäudes, der als Holzlager genutzt wird. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte glücklicherweise verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um eine Brandlegung handeln könnte. Besonders relevant ist, dass durch den betroffenen Anbau ein Fußweg führt, der als Verbindung zu einer nahegelegenen Bushaltestelle genutzt wird. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung könnten sich daher Personen in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die Kriminalpolizei in Wittlich bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die am 10.12.2025 im Bereich der Hauptstraße in Mittelstrimmig auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06571 9500 0 oder per Mail an kiwittlich.k41@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9500-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 06:34

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Hasborn (ots) - Am 15.12.2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die L 52 von Greimerath kommend in Richtung Hasborn, wo er auf die Autobahn auffahren wollte. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebietes. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 21:51

    POL-PDWIL: Unerlaubtes Zünden von Pyrotechnik in Prüm - Zeugen gesucht

    Prüm (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen 17:45 Uhr in der Teichstraße in Prüm zum unerlaubten Zünden von pyrotechnischen Gegenständen durch bislang unbekannte Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Pyrotechnik im öffentlichen Raum abgebrannt. Die beteiligten Personen entfernten sich anschließend unerkannt. Zu konkreten Schäden oder Verletzungen kam es ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 21:02

    POL-PDWIL: Diebstahl und Sachbeschädigung auf dem Marktplatz in Zell(Mosel)

    Zell (ots) - In der Nacht von Samstag, 13.12.25 auf Sonntag, 14.12.25 entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Weihnachtsbäume von einem Verkaufsstand auf dem Marktplatz in Zell. Hierbei beschädigten sie Teile des aufgestellten Bauzauns, welcher zur Absperrung diente. Dieser war zur Tatzeit mittels Metallkette gesichert. Durch die Manipulation der Metallkette gelang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren