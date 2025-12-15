PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich
POL-PDWIL: Diebstahl und Sachbeschädigung auf dem Marktplatz in Zell(Mosel)

Zell (ots)

In der Nacht von Samstag, 13.12.25 auf Sonntag, 14.12.25 entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Weihnachtsbäume von einem Verkaufsstand auf dem Marktplatz in Zell. Hierbei beschädigten sie Teile des aufgestellten Bauzauns, welcher zur Absperrung diente. Dieser war zur Tatzeit mittels Metallkette gesichert. Durch die Manipulation der Metallkette gelang es den Tätern zwei unverpackte, große Weihnachtsbäume zu entwenden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0654298670 bei der zuständigen Polizeiinspektion Zell (Mosel) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-98670
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
