Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Klausen (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 14.12.2025 erst mitgeteilt wurde, ereignete sich am 13.12.2025 bereits eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage von Klausen.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten Kleinwagen die Wittlicher Straße in Klausen. Hier kollidierte er aus noch unbekannten Gründen mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz mit BIT-Kennzeichen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell