Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht, Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 11.12.2025 bis Freitag, den 12.12.2025 gegen 18:30 Uhr wurde infolge eines Verkehrsunfalls ein ordnungsgemäß parkender PKW beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Örtlichkeit. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Kirchstraße 24 in Traben-Trarbach, OT Traben. Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtenden PKW oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zell unter folgenden Erreichbarkeiten zu melden: Rufnummer: 06542/9867-0 oder per Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542/9867-0
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

