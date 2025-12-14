Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln gestoppt

Abfahrtskontrollen Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Am Nachmittag des 13.12.2025 wurde ein 29-jähriger PKW-Fahrer durch Kräfte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Mülheim an der Mosel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurden am selben Abend Abfahrtskontrollen im Bereich des Weihnachtsmarktes in Bernkastel-Kues durchgeführt. Hierbei konnten die Beamtinnen und Beamten jedoch keinerlei Verstöße im Bezug auf berauschende Mittel im Straßenverkehr feststellen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass das Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss oder anderen Betäubungsmitteln eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmenden darstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell