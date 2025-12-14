PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bengel (ots)

Am 13.12.2025 gegen 22:50 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Traben-Trarbach die Straße "Zum Wiesental" in Bengel.

Aufgrund eines plötzlich auftretenden körperlichen Unvermögens kommt sie von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer dortigen Grundstücksmauer.

Aufgrund der geringen Geschwindigkeit kommt das Fahrzeug nach der Kollision zum Stillstand. Die Gartenmauer wurde beschädigt, ebenso das Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste.

Die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

