Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bengel (ots)

Am 13.12.2025 gegen 22:50 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Traben-Trarbach die Straße "Zum Wiesental" in Bengel.

Aufgrund eines plötzlich auftretenden körperlichen Unvermögens kommt sie von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer dortigen Grundstücksmauer.

Aufgrund der geringen Geschwindigkeit kommt das Fahrzeug nach der Kollision zum Stillstand. Die Gartenmauer wurde beschädigt, ebenso das Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste.

Die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell