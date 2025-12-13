PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dachstuhlbrand

Brecht (ots)

Am 13.12.2025 gegen 12:35 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bitburg über einen Dachstuhlbrand in der Ortslage Brecht informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie der Polizei bestätigte sich der Brand an einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Der 67-jährige Hauseigentümer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern derzeit noch an.

Im Einsatz befanden sich starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei Bitburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Tel.: 06561-96850
pibitburg@polizei.rlp.de

Besuchen Sie uns auf X:
#BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 14:12

    POL-PDWIL: Brand eines Containers

    Wittlich (ots) - Am 12.12.2025 gegen 20:50 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Bereich der Straßburgstraße in Wittlich ausrücken. Hier war zum Brandausbruch in einem Container der Wildbadmühle gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es kam zu keinerlei Personenschaden, der Sachschaden an dem Container war gering. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zum Brandausbruch aufgenommen. ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 14:10

    POL-PDWIL: Trickdiebe unterwegs

    Wittlich, Kinderbeuern (ots) - Am 12.12.2025 waren in Wittlich und Umgebung Trickdiebe unterwegs, welche durch das Vortäuschen von Ankaufgeschäften für Antiquitäten oder des Vortäuschens von hilfelosen Lagen versuchten, in Häuser einzudringen. Gegen 14:15 Uhr begab sich ein bisher unbekannter männlicher Täter in das geöffnete Anwesen einer Hauseigentümerin in der Kondelstraße 2 in Kinderbeuern. Die Hauseigentümerin war mit Reinigungsarbeiten beschäftigt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren