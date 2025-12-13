Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Containers

Wittlich (ots)

Am 12.12.2025 gegen 20:50 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Bereich der Straßburgstraße in Wittlich ausrücken.

Hier war zum Brandausbruch in einem Container der Wildbadmühle gekommen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es kam zu keinerlei Personenschaden, der Sachschaden an dem Container war gering.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zum Brandausbruch aufgenommen.

Hinweise auf strafbares Verhalten ergaben sich zunächst nicht.

