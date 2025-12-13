PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Containers

Wittlich (ots)

Am 12.12.2025 gegen 20:50 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Bereich der Straßburgstraße in Wittlich ausrücken.

Hier war zum Brandausbruch in einem Container der Wildbadmühle gekommen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es kam zu keinerlei Personenschaden, der Sachschaden an dem Container war gering.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zum Brandausbruch aufgenommen.

Hinweise auf strafbares Verhalten ergaben sich zunächst nicht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

