Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugbrand aufgrund technischen Defekts

Großlittgen (ots)

Am 12.12.2025 gegen 13:54 Uhr befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen die L 60 von Großlittgen kommend in Richtung Landscheid.

Plötzlich bemerkte sie einen Leistungsverlust an ihrem Fahrzeug und hielt an. Sehr schnell stellte sie Rauchentwicklungen und sodann auch Flammenbildung aus dem Motorraum fest.

Gemeinsam mit zwei zufällig vorbeikommenden Zeugen holte sie ihre 3-jährige Tochter aus dem Fahrzeug und nahm persönliche Gegenstände an sich.

Die eintreffende Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

An dem 31 Jahre alten Fahrzeug entstand durch den Brand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen, es dürfte zu einem technischen Defekt im Motorraum gekommen sein.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

