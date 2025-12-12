PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Gartenzaun und flüchtet

Kröv (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr ein Gartenzaun im Einmündungsbereich der Mühlenstraße zur Robert-Schuman-Straße beschädigt.

Vermutlich kam hierbei ein bisher unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und touchierte dabei den Zaun, an welchem Sachschaden entstand.

Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

