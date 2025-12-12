Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl

Wittlich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 11.12.2025 erst mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 06.11.2025 ein versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Kalkturmstraße 94 in Wittlich.

Hier versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Fenster in das Innere des Anwesens zu gelangen.

Dies misslang aufgrund der guten Sicherung des Anwesens. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell