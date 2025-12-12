PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl

Wittlich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 11.12.2025 erst mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 06.11.2025 ein versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Kalkturmstraße 94 in Wittlich.

Hier versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Fenster in das Innere des Anwesens zu gelangen.

Dies misslang aufgrund der guten Sicherung des Anwesens. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 06:43

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Landscheid (ots) - Am 10.12.2025 zwischen 17:20 Uhr und 17:35 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die B 50 zwischen Landscheid und Burg/Salm. Hier verlor er, vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung einen Tannenbaum, welcher auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den auf der Straße liegenden ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 06:41

    POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

    Sehlem (ots) - Am 11.12.2025 zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr führten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine Verkehrskontrolle im Bereich der Schulstraße in Sehlem durch. Hier wurden insgesamt 11 Fahrzeugführer nach den Bestimmungen des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet, da sie die Straße trotz Verbots befuhren. Die Kontrolle stieß auf große Zustimmung bei den Anwohnern. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Wittlich ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 06:40

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Binsfeld (ots) - Wie sich anhand einer Videoüberwachung nachvollziehen ließ, ereignete sich am 11.12.2025 gegen 07:53 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht im Bereich der Straße "Auf der Mauer 2" in Binsfeld. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seiner Sattelzugmaschine, samt Anhänger, die B50 aus Landscheid kommend. Anschließend fuhr er in den Kreisverkehr und bog in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren