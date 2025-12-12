PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Sehlem (ots)

Am 11.12.2025 zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr führten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine Verkehrskontrolle im Bereich der Schulstraße in Sehlem durch.

Hier wurden insgesamt 11 Fahrzeugführer nach den Bestimmungen des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet, da sie die Straße trotz Verbots befuhren.

Die Kontrolle stieß auf große Zustimmung bei den Anwohnern.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

