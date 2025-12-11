Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliche Überholvorgänge zwischen Herforst und Speicher

Wittlich (ots)

Am 11.12.2025 meldeten Zeugen gegen 16:15 Uhr der Polizeiinspektion Bitburg, dass es zwischen Herforst und Speicher zu mehreren riskanten Überholvorgängen durch einen Verkehrsteilnehmer gekommen sei. Dabei habe ein grüner Passat, teils an unübersichtlichen Stellen, mit erhöhter Geschwindigkeit überholt und weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Unter anderem seien Fahrzeuge im Gegenverkehr gefährdet worden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

