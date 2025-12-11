PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zum Eintrag "Unklare Gefahrenlage durch vermutlichen Gasaustritt"

Wittlich (ots)

Im Rahmen des Einsatzes wurden aus dem Klinikgebäude 180 Personen evakuiert und in einer Nachbarklinik vorläufig untergebracht.

Vier Personen klagten über Atemwegreizungen und werden durch vor Ort anwesende Rettungskräfte betreut. Eine Person wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiterführenden Untersuchung verbracht.

Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Derzeit werden durch den Gefahrstoffzug der Feuerwehr des Landkreises Bernkastel-Wittlich Messungen zur Indentifizierung des Stoffes durchgeführt.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Es wird umgehend nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

