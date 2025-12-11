Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unklare Gefahrenlage durch vermutlichen Gasaustritt

Bernkastel-Kues (ots)

Die Polizei Bernkastel-Kues wurde um 09:43 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen vermutlichen Gasaustritt in einem Klinikgebäudes auf dem Kueser Plateau verständigt. Das Gebäude wurde umgehend durch starke Polizei- und Rettungskräfte evakuiert. Es wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Personen verletzt. Polizei- und Feuerwehrkräfte sind vor Ort. Die Gefahrenlage konnte beseitigt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache dauern an. Es wird umgehend nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell