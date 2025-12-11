PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Abschlussmeldung zum Einsatz "Unklare Gefahrenlage durch Gasaustritt im Klinikgebäude"

Bernkastel-Kues (ots)

Das Klinikgebäude konnte zwischenzeitlich wieder freigegeben werden, nachdem die Messungen und nachfolgenden Untersuchungen in einem Speziallabor keine Hinweise auf Gefahrstoffe ergegben haben. Die Gefahrenlage wurde in eine Ermittlungslage überführt. Die Polizei Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen übernommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Kues, Bernkastel, Wehlen, Maring-Noviand und die Gefahrstoffzüge Wittlich und Trier mit insgesamt 64 Einsatzkräften. Desweiteren war der Rettungsdienst mit 10 Rettungskräften und die Polizei Bernkastel-Kues vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 13:18

    POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zum Eintrag "Unklare Gefahrenlage durch vermutlichen Gasaustritt"

    Wittlich (ots) - Im Rahmen des Einsatzes wurden aus dem Klinikgebäude 180 Personen evakuiert und in einer Nachbarklinik vorläufig untergebracht. Vier Personen klagten über Atemwegreizungen und werden durch vor Ort anwesende Rettungskräfte betreut. Eine Person wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiterführenden Untersuchung verbracht. Für die ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:35

    POL-PDWIL: Unklare Gefahrenlage durch vermutlichen Gasaustritt

    Bernkastel-Kues (ots) - Die Polizei Bernkastel-Kues wurde um 09:43 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen vermutlichen Gasaustritt in einem Klinikgebäudes auf dem Kueser Plateau verständigt. Das Gebäude wurde umgehend durch starke Polizei- und Rettungskräfte evakuiert. Es wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Personen verletzt. Polizei- und Feuerwehrkräfte sind vor Ort. Die Gefahrenlage konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren