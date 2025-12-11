Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Abschlussmeldung zum Einsatz "Unklare Gefahrenlage durch Gasaustritt im Klinikgebäude"

Bernkastel-Kues (ots)

Das Klinikgebäude konnte zwischenzeitlich wieder freigegeben werden, nachdem die Messungen und nachfolgenden Untersuchungen in einem Speziallabor keine Hinweise auf Gefahrstoffe ergegben haben. Die Gefahrenlage wurde in eine Ermittlungslage überführt. Die Polizei Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen übernommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Kues, Bernkastel, Wehlen, Maring-Noviand und die Gefahrstoffzüge Wittlich und Trier mit insgesamt 64 Einsatzkräften. Desweiteren war der Rettungsdienst mit 10 Rettungskräften und die Polizei Bernkastel-Kues vor Ort.

