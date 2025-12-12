PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Haustüre

Wittlich (ots)

Am 10.12.2025 zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Wohnanwesen in der Königsberger Straße 6 in Wittlich und beschädigten hier auf noch unbekannte Weise eine Glasscheibe an der dortigen Eingangstüre eines Anwesens.

Hierbei wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Das Motiv dieser Tat ist bisher unbekannt.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

