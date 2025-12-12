Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Binsfeld (ots)

Wie sich anhand einer Videoüberwachung nachvollziehen ließ, ereignete sich am 11.12.2025 gegen 07:53 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht im Bereich der Straße "Auf der Mauer 2" in Binsfeld.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seiner Sattelzugmaschine, samt Anhänger, die B50 aus Landscheid kommend. Anschließend fuhr er in den Kreisverkehr und bog in die Straße "Auf der Mauer" ein. Dabei bemerkte er, dass er sich verfahren hatte und der nächsten Abfahrt in Richtung L50 Arenrath bzw., der Umleitung nach Bitburg folgen wollte.

In der Zufahrt des Wohngebiets versuchte der Fahrzeugführer den Sattelschlepper rückwärts zurück in den Kreisverkehr zu manövrieren. Dabei beschädigte er mit dem hinteren Teil des Anhängers, auf der Beifahrerseite, den Gartenzaun des dortigen Anwesens.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell