PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Schweich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 12.12.2025 mitgeteilt wurde, ereignete sich im Zeitraum 09.12.2025, 23:30 Uhr bis 10.12.2025, 07:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße 28a in Schweich.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bahnhofstraße in Schweich und kollidierte hier mit einem ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Fiesta.

Das Fahrzeug des Geschädigten wurde hierbei am linken Kotflügel nicht unerheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 17:19

    POL-PDWIL: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Gartenzaun und flüchtet

    Kröv (ots) - Am Donnerstag, den 11.12.2025, wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr ein Gartenzaun im Einmündungsbereich der Mühlenstraße zur Robert-Schuman-Straße beschädigt. Vermutlich kam hierbei ein bisher unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und touchierte dabei den Zaun, an welchem Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:55

    POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrolle in Gerolstein-Lissingen, B410

    Gerolstein-Lissingen (ots) - Am Freitag, den 12.12.2025, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:15 Uhr führten Beamte der Polizeiwache Gerolstein eine Geschwindigkeitsmessung in der Prümer Straße (Bundesstraße 410) in Gerolstein-Lissingen durch. Dabei wurden insgesamt 14 Verstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer, der in Richtung Büdesheim unterwegs war, wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren