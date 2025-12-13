Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Schweich (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 12.12.2025 mitgeteilt wurde, ereignete sich im Zeitraum 09.12.2025, 23:30 Uhr bis 10.12.2025, 07:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße 28a in Schweich.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bahnhofstraße in Schweich und kollidierte hier mit einem ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Fiesta.

Das Fahrzeug des Geschädigten wurde hierbei am linken Kotflügel nicht unerheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

