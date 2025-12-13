PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht bei Theaterveranstaltung in Feusdorf

POL-PDWIL: Unfallflucht bei Theaterveranstaltung in Feusdorf
Feusdorf (ots)

Am 12.12.2025 ist es in Feusdorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Geschädigte hat seinen PKW gegen 18:50 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Escher Straße in Feusdorf abgestellt. Daraufhin habe er die Theatervorstellung in der dortigen Gemeindehalle besucht. Als er gegen 22:15 Uhr wieder an seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren wurde. Zudem befanden sich große Kratzer im Lack auf der Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere hinsichtlich des Unfallfahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

