Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Wittlich und Ordnungsamt zeigen Präsenz in der Stadt und führen verstärkte Kontrollen durch

Wittlich (ots)

Am 12.12.2025 zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Kriminalinspektion Wittlich und der Polizeiinspektion Wittlich gemeinsam mit Kräften des Ordnungsamtes der Stadt Wittlich verstärkte Kontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Zudem zeigten sie eine verstärkte und sichtbare Präsenz im Stadtgebiet.

Es kam zu folgenden polizeilichen und ordnungsbehördlichen Maßnahmen:

Es wurden insgesamt fast 40 Personen und über 20 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden Verstöße wie das Nutzen des Mobiltelefons während der Fahrt, mangelnde oder keine Sicherung von Fahrzeuginsassen, abgelaufene Fristen zur Hauptuntersuchung und diverse Fahrzeugmängel bis hin zur Erlöschung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges festgestellt. Präventiv wurden einige Kinder und Jugendliche angesprochen, welche mit mehreren Personen auf Rollern standen und durch die Stadt fuhren. Sie wurden auf die Gefahren ihres Verhaltens hingewiesen und den Eltern überstellt. Durch das Ordnungsamt wurden zudem mehr als 15 Falschparker geahndet. Weiterhin wurden Tabakerzeugnisse, Vapes und Böllererzeugnisse sichergestellt, welche von Personen ohne Berechtigung mitgeführt wurden.

Durch den Wittlicher Weihnachtsmarkt waren viele Personen fußläufig in der Stadt unterwegs, welche die sichtbare Präsenz deutlich begrüßten.

Gegen 18:30 Uhr sollte ein 24-jähriger junger Mann aus der VG Wittlich-Land im Bereich des Friedhofs in Wittlich einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als ihm die Kontrolle eröffnet wurde, versuchte er sich durch Flucht zu entziehen. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung durch die Beamten und Beamtinnen konnte er im Bereich der Fußgängerzone gestellt und zunächst festgenommen werden. Im Rahmen der sich nun anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er eine illegale Menge von Betäubungsmitteln in Form von Cannabis mit sich führte. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell