Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch Traktor

Weinsheim (ots)

Am 10.12.2025 ereignete sich gegen ca. 07:35 Uhr im Einmündungsbereich der B410/K179 in Höhe der Ortslage Weinsheim eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Traktors beabsichtigte von der K179 aus Richtung Weinsheim kommend, nach links auf die B410 in Fahrtrichtung Gerolstein abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden Autofahrerin. Diese versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern, indem sie nach rechts auf ein Feld auswich. Dennoch kam es zur Kollision zwischen dem Traktor und dem PKW. Hierdurch entstand am PKW Sachschaden. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer des Traktors in Richtung Gerolstein, ohne um sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Traktor dürfte es sich um einen Fendt gehandelt haben. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

