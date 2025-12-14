PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall - Presseerstmeldung

Olzheim (ots)

Zurzeit befinden sich mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen auf der B 51 zwischen den Ortschaften Olzheim und Prüm. Die Fahrbahn ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Ortskundige Personen werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Zusätzlich wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

