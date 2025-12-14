PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Traben

Traben-Trarbach (ots)

Am Samstag, den 13.12.2025 gegen 10:50 Uhr, kam es in Traben, im Bereich der Rißbacher Straße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde eine Begrenzungsmauer im Bereich einer Grundstückseinfahrt durch einen PKW beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen dunklen PKW der Marke VW handeln. Durch den Zusammenstoß dürfte an dem PKW Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront entstanden sein. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtenden PKW oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zell zu melden unter der Rufnummer: 06542/9867-0 oder per Email: pizell.wache@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-98670
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

