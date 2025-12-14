PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden (Nachtrag zur Presseerstmeldung)

Olzheim (ots)

Der Fahrer eines PKW befuhr die B 51 von Dausfeld kommend in Fahrtrichtung Olzheim. Aufgrund derzeit unbekannter Ursache geriet der Fahrer dieses Fahrzeugs in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zunächst einen entgegenkommenden PKW, ehe er nahezu frontal mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst nach Prüm ins Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise erlitten alle Personen keine schweren Verletzungen.

Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für etwa 2,5 Stunden vollständig gesperrt. Zwei PKW mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die FFW Olzheim und Prüm waren im Einsatz. Die Straßenmeisterei Prüm richtete eine temporäre Umleitung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

