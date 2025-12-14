PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues, OT Kues (ots)

Am 14.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 20:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Ferienwohnung im Bereich des Nikolausufers.

Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Mieter und gelangten gewaltsam über die Eingangstüre in die Ferienwohnung.

Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld erbeutet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Nikolausufers bemerkt haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Bernkastel zu melden.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernakstel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

