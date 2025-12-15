Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auseinandersetzung am Busbahnhof Prüm

Prüm (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr kam es im Prümer Gerberweg im Bereich der dortigen Bushalteplätze zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22 jährigen und einem 54 jährigen Mann.

Der 22 jährige Angreifer attackierte den 54 Jährigen unvermittelt nach Verlassen eines Busses mit einem Schlag ins Gesicht. Hierbei wurde der 54 Jährige verletzt und dessen Brille beschädigt.

Im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen leistete der Störer gegenüber den eingesetzten Beamten der PI Prüm verbal und körperlich Widerstand. Auch eingesetzte Kräfte des Rettungsdienstes und ein Notarzt wurden durch den 22 Jährigen verbal beleidigt.

Ein durchgeführter Alkoholtest beim Störer ergab eine nicht unerhebliche Alkoholisierung.

Durch die Widerstandshandlungen wurde keiner der Beamten verletzt.

Der 22 Jährige wurde schließlich unmittelbar und zunächst in ein psychiatrische Einrichtung verbracht. Er wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Weitere Ermittlungen dauern an

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell