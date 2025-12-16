PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hasborn (ots)

Am 15.12.2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die L 52 von Greimerath kommend in Richtung Hasborn, wo er auf die Autobahn auffahren wollte.

Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebietes. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge so erheblich beschädigt, dass Totalschäden entstanden und die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde das Fahrzeug eines 71-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich der VG Wittlich-Land, welcher die gleiche Strecke befuhr, ebenfalls beschädigt.

Die beiden 74- und 60-jährigen Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht, konnten diese aber glücklicherweise bereits wieder verlassen.

Vor Ort waren Rettungsfahrzeuge, Abschleppdienste, die Straßenmeisterei, sowie die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich zur Unfallaufnahme, -absicherung und Verkehrslenkung im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

