POL-PDWIL: Unerlaubtes Zünden von Pyrotechnik in Prüm - Zeugen gesucht

Prüm (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 17:45 Uhr in der Teichstraße in Prüm zum unerlaubten Zünden von pyrotechnischen Gegenständen durch bislang unbekannte Personen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Pyrotechnik im öffentlichen Raum abgebrannt. Die beteiligten Personen entfernten sich anschließend unerkannt. Zu konkreten Schäden oder Verletzungen kam es nach derzeitigem Stand nicht.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Zünden von Pyrotechnik außerhalb der gesetzlich erlaubten Zeiten und ohne entsprechende Zulassung unzulässig ist. Zudem kann es hierbei zu erheblichen Gefährdungen für unbeteiligte Personen, den Straßenverkehr sowie für Sachwerte kommen. Insbesondere im öffentlichen Verkehrsraum besteht die Gefahr von Ablenkung, Rauchentwicklung und unkontrollierbaren Folgen.

Die Polizei Prüm bittet Zeuginnen und Zeugen, die gegen 17:45 Uhr Beobachtungen im Bereich der Teichstraße gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

