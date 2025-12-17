PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall B53 zwischen Zell und Bullayer Brücke

Zell (Mosel) (ots)

Am 15.12.2025, um 17:30 Uhr, kam es auf der B53, im Einmündungsbereich zur neuen Barlauffahrt, zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte von der Barlauffahrt nach links in Richtung Alf/Bullay abzubiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand unterschätzte sie den Abstand des herannahenden 23-jährigen Fahrzeugführer aus Richtung Zell und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

