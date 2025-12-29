Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Bregstraße (27.12.2025)

Hüfingen (ots)

Bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios ist am Samstag ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Der Schaden am Heck eines weißen Mercedes blieb vom Verursacher unbeachtet, als es im Zeitraum zwischen, 13:30 Uhr und 14:30 Uhr, zu der Unfallflucht kam. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Autofahrer, der unter der Nummer 0771 / 837830, gemeldet werden kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell